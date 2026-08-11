Volvieron a limpiar el basural a cielo abierto del Gauchito Gil

El sector ubicado a la vera del puente de la Ruta Nacional 226 y la prolongación de calle uisasola volvió a ser intervenido por el Municipio debido a la acumulación de residuos arrojados de manera clandestina.

Los trabajos se realizaron este lunes e incluyeron el retiro de los residuos mediante palas y camiones de carga. El lugar, conocido como el sector del “Gauchito Gil”, ya había sido objeto de tareas de limpieza anteriormente.

La situación se repite en distintos puntos de Olavarría, donde la disposición de residuos en sectores no habilitados genera, además del impacto ambiental y visual, inconvenientes vinculados al escurrimiento del agua durante los períodos de lluvia.

Desde el Municipio señalaron que las tareas forman parte de los trabajos de mantenimiento que se realizan en distintos sectores de la ciudad y volvieron a pedir colaboración a los vecinos para evitar que estos espacios vuelvan a convertirse en basurales.