Destacada participación del grupo Paso a Paso Run en la carrera de la mujer en Necochea

El grupo de corredoras olavarrienses Paso a Paso Run tuvo una notable presencia en la reciente edición de la Carrera de la Mujer celebrada en Necochea. La delegación local, que se trasladó en una unidad completa, se consolidó como el grupo más numeroso de Olavarría en la competencia costera.

Además de la masiva concurrencia, las atletas locales lograron importantes resultados y podios en las distintas distancias que integraron el evento deportivo.

Resultados y podios por distancia

En la prueba de 3 kilómetros general, las corredoras de Olavarría dominaron los puestos de vanguardia:

Martina Natale obtuvo el 1° puesto.

obtuvo el 1° puesto. Priscila Magali Gelmi se ubicó en el 3° lugar.

En la distancia de 6 kilómetros, se registraron los siguientes desempeños por categorías:

Daiana Orona finalizó en la 1° posición.

finalizó en la 1° posición. Astrid Bourgeois alcanzó el 3° puesto.

alcanzó el 3° puesto. Completaron satisfactoriamente la distancia: Silvia Olguin, Brunella Escay, Natalia Garbarino, Andrea Norma Bellendier, Daiana Soledad Escalante, Ludmila Suárez, María de los Ángeles Gallo y Silva Bustamante.

Por su parte, en el desafío de los 12 kilómetros, la delegación también cosechó medallas:

María Pacheco finalizó 5° en la clasificación general y 1° en su categoría.

finalizó 5° en la clasificación general y 1° en su categoría. Marta Juárez logró el 1° puesto en su categoría.

logró el 1° puesto en su categoría. También completaron el recorrido de 12 kilómetros Natalia Garbarino y María José Severo.

(En Línea Noticias)