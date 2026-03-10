Inauguraron la residencia para estudiantes de localidades rurales en el centro de la ciudad

Imágenes Mauricio Latorre

El intendente Maximiliano Wesner encabezó la apertura de la nueva Residencia Rural Municipal, un espacio reacondicionado para albergar a jóvenes de las localidades del partido que cursan estudios superiores o formación profesional en la ciudad cabecera. El inmueble se ubica en calle Necochea al 3200, en un sector lindero al Museo Municipal “Hermanos Emiliozzi”.

La iniciativa busca facilitar el acceso a la educación para quienes residen en puntos del partido situados a más de 100 kilómetros de los centros de estudio. El proyecto, que formaba parte de la plataforma de gobierno de Wesner, coincidió con una propuesta presentada en 2024 por alumnos del CEPT N° 8 de Espigas en el Concejo Deliberante Estudiantil. Sobre la importancia del nuevo espacio, el jefe comunal afirmó: «es un momento muy importante, no solamente para nosotros como gestión sino para los estudiantes que van a transitar esta hermosa residencia que hemos puesto en valor y resignificamos un espacio municipal».

Detalles de las instalaciones y funcionamiento

El edificio fue sometido a tareas de mantenimiento integral por parte de personal municipal para garantizar la habitabilidad y comodidad de los residentes. Las instalaciones cuentan con:

Cinco habitaciones y cuatro baños, Sala de estudio, comedor y cocina, Balcón y servicios básicos completos.

Respecto al impacto de la obra, Wesner sostuvo que «abrir esta puerta es abrir la puerta a la ciudad. Es conectar con la educación, es permitir que nuestros jóvenes puedan desarrollarse en Olavarría, que puedan elegir la ciudad todos los días». Asimismo, destacó que la propuesta «nace de la escucha, que nace de un proyecto estudiantil» para garantizar el derecho a la educación superior.

Para la asignación de las plazas, se realizó una etapa de preinscripción evaluada por un equipo técnico compuesto por profesionales de trabajo social, psicología y salud, quienes también realizarán el acompañamiento de las trayectorias educativas de los jóvenes. Del encuentro participaron funcionarios municipales, legisladores provinciales, autoridades educativas, concejales y representantes del sector rural.