Ferro tras la salida de Liggerini: «Solo nos quedan palabras de agradecimiento»

Foto: Emblema Deportivo

Días atrás se conoció la decisión de Gustavo Liggerini de finalizar su acuerdo contractual con Ferrocarril Sud luego de haber logrado el campeonato anual de la Liga de Fútbol de Olavarría.

Tras la salida de Liggerini, Ferro se había mantenido en silencio hasta este lunes que despidió al DT en redes sociales.

«El vínculo contractual que el club tenía con Gustavo Liggerini se ha dado por concluido», dice el posteo que se completa con un mensaje positivo hacia el técnico: «Solo nos quedan palabras de agradecimiento por todo su trayecto y trabajo en el club.»

Ferro, además, deseó éxitos a Liggerini que, al menos por ahora, no anunció como sigue su carrera.

¡Vamos carbonero!