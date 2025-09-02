Mariano Moreno, Estudiantes ,Cesuar y Velocidad y Resistencia jugarán la Copa de Oro en Intermedia Femenino

Culminó este domingo la fase regular del torneo de Intermedia femenino en el gimnasio de Racing, siendo Mariano Moreno el amplio ganador de la fase regular del mismo.

Con los resultados registrados, Estudiantes y Velocidad y Resistencia de Azul acompañarán a las fomentistas y a Cesuar en la disputa por el título máximo de la categoría.

En tanto, las restantes formaciones, Independiente VAF, San Martin, Racing, Hinojo y Escuela Municipal de Voley de Benito Juárez, animarán la Copa de Plata.

Copa de Oro – 21 de setiembre

Semifinales

Mariano Moreno vs Velocidad y Resistencia

Cesuar vs Estudiantes

Tercer puesto y Final

Copa de Plata

Escuela Municipal de Voley vs Hinojo

Semifinales

San Martin vs Racing

Independiente VAF vs Ganador Primer partido

Séptimo puesto, Quinto puesto.

Posiciones finales fase regular

1° Mariano Moreno 30

2° Cesuar (Azul) 26

3° Estudiantes 26

4° Velocidad y Resistencia 25

5° Independiente VAF 24

6° San Martin 23

7° Racing 21

8° Escuela Municipal de Voley 21

9° Hinojo 20