Olavarría dirá presente en disciplinas culturales en la etapa provincial de los Juegos Bonaerenses

El Municipio de Olavarría informa que el último viernes 29 de agosto, en la ciudad de Bolívar, se realizó la instancia regional de los Juegos Bonaerenses 2025 en disciplinas culturales.

La actividad se realizó en diferentes espacios de la ciudad y contó con presencia de olavarrienses, tanto en participantes como de jurados.

Los ganadores de esta etapa y que pasaron directamente a la etapa provincial que se llevará adelante en la ciudad de Mar del Plata son: Zareck Adel Ciros (Arte Circense), Marcelo Uranga (Cuento Adultos Mayores), Cielo García (Poesía Sub18), Franco Tévez y Alma López Sochi (Teatro Juvenil), Camila Lucero Scorza (Pintura Sub15), María Delia Barbato (Pintura Adultos Mayores).

Durante la larga jornada hubo artistas, músicos, pintores y una diversidad de competidores jóvenes y adultos en las disciplinas danza, teatro, stand up, música, narración, pintura, fotografía, circo, entre otras.