Coopelectric Cooperativa Ltda. de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría94° Asamblea General Ordinaria

Coopelectric Cooperativa Ltda. de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría

94° ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA



Cooperativa Ltda. de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 34, 35 y concordantes de nuestro Estatuto Social, y de lo dispuesto por la Ley 20.337, el Consejo de Administración convoca a los señores Delegados, consagrados como consecuencia del Art. 36 inciso b) del Estatuto Social, a la 94° Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar el día MARTES 21 DE OCTUBRE 2025, a partir de las 19:30 horas, en el tercer piso de la sede de la administración de nuestra Cooperativa sita en Belgrano Nº 2850, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:



1º) Designación de dos Delegados presentes para que, junto con el Presidente y el Secretario de la

Asamblea, firmen el Acta de la misma.



2º) Designación de un Presidente, un Vicepresidente y dos Secretarios que, durante el próximo período

anual, dirigirán los debates de las Asambleas y rubricarán las Actas y resoluciones tomadas en ellas.



3º) Tratamiento y Consideración de la Memoria del Ejercicio 2024-2025.



4º) Tratamiento y consideración del Balance General, Cuenta de Pérdidas y Excedentes, Anexos, Notas e

Informes de la Auditoría Externa y la Sindicatura, correspondientes al 94º Ejercicio Económico de la

Cooperativa Ltda. de Consumo de Electricidad y Servicios Anexos de Olavarría, finalizado el 30 de junio de

2025, así como de la propuesta de distribución de excedentes.



5º) Tratamiento del Ajuste de Capital del Ejercicio.



6º) Tratamiento y consideración de lo actuado por el Consejo de Administración en materia de aportes de

Capital y autorización para el próximo período para cualquiera de los servicios.



7º) Consideración de la gestión durante el ejercicio del Consejo de Administración y de la Sindicatura.



8º) Ratificación o rectificación para el próximo período, de la resolución asamblearia que fijó la retribución de Consejeros Titulares, Síndico, y Presidente de la Asamblea.



9º) Elección de Tres Consejeros Titulares por el período de tres años, y de cuatro Consejeros Suplentes por el período de un año, en reemplazo de los Consejeros que cesan en sus mandatos.



10º) Elección de un Síndico Titular y un Síndico Suplente, por el período de un año, en reemplazo de los

Síndicos que cesan en sus mandatos.

Dr. Ignacio Aramburu Ing. Alberto Jorge Miotti

Secretario Presidente



CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE COOPELECTRIC