Choque violento frente al regimiento: Un auto impactó de lleno contra un remis



Olavarría – Un violento accidente de tránsito tuvo lugar en la mañana de este martes frente a la sede del Regimiento local, sobre la ruta que se dirige a Sierra Chica.

El siniestro, ocurrido alrededor de las 7:30 horas, involucró a un automóvil Ford Fiesta y un Fiat Siena que funciona como remis.



El choque se produjo cuando el Siena intentaba ingresar a la guarnición militar. El Ford Fiesta, conducido por una empleada del Servicio Penitenciario, impactó de lleno contra el lateral izquierdo del remis, sin poder evitar la colisión.



A causa del fuerte golpe, la parte frontal del Ford Fiesta quedó totalmente destrozada, y el vehículo terminó sobre la banquina. El Fiat Siena, por su parte, quedó ocupando media calzada.



Personal del Comando de Patrullas de Olavarría y de la Policía de la provincia de Buenos Aires acudió inmediatamente al lugar para asistir y ordenar el tránsito, que se encuentra parcialmente interrumpido en una de las manos.



Una ambulancia del servicio de salud pública municipal trasladó a la conductora del Ford Fiesta al hospital Héctor Cura. La mujer fue asistida en la guardia de emergencia, presentando heridas de carácter leve. Más tarde, el conductor del Fiat Siena, el remisero, también requirió atención médica.

(En Línea Noticias)