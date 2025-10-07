ESTER ANTONIA TIMPANARO (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 7 de Octubre de 2025 a los 70 años de edad.

Sus hijos Alejandra Mariela y Leonardo Gabriel Minici. Sus hijos politicos Javier Novack y Celeste Basile. Su nieta Lourdes Minici. El padre de sus hijos Hector Minici. Su hermana Sandra Elizabeth Timpanaro. Sus sobrinos y demas deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: Sala velatoria de Sierras Bayas, departamento «A». Habilita 10:30 hs. a 19 hs.(finaliza)

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecina de Sierras Bayas.

Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilada Peluquera.