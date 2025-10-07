Ester Antonia Timpanaro (Q.E.P.D.)
ESTER ANTONIA TIMPANARO (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 7 de Octubre de 2025 a los 70 años de edad.
Sus hijos Alejandra Mariela y Leonardo Gabriel Minici. Sus hijos politicos Javier Novack y Celeste Basile. Su nieta Lourdes Minici. El padre de sus hijos Hector Minici. Su hermana Sandra Elizabeth Timpanaro. Sus sobrinos y demas deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: Sala velatoria de Sierras Bayas, departamento «A». Habilita 10:30 hs. a 19 hs.(finaliza)
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecina de Sierras Bayas.
Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilada Peluquera.