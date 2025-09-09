Edicto: por traslado de demanda

POR DOS DÍAS. El Tribunal de Trabajo con sede en Olavarría, del Departamento Judicial de

Azul, en la carátula YEZA MARIANELA DENISA GISELE C/ BYERLEY 2901 S.A. Y OTROS S/

DESPIDO, N° de Expediente OL – 891 – 2025 Dese traslado de demanda a BYERLEY 2901

S.A., quien deberá comparecer a contestarla dentro del término de DIEZ días, bajo el

apercibimiento de designarse Defensor Oficial (arts. 341 C.P.C.y C., 89 ley 15.057).-Copias de

demanda y documentación se encuentran a disposición en Mesa de Entradas Virtual.-