La Abogacía Bonaerense reflexiona sobre los 10 años del Código Civil y Comercial

La Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales (CIJUSO), entidad capacitadora del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (Col.Pro.BA) lanza el ciclo “La Abogacía Bonaerense ante los diez años de vigencia del Código Civil y Comercial”, una propuesta de formación y debate que invita a reflexionar sobre la evolución doctrinal y jurisprudencial de la normativa aprobada por la Ley 26.994, a una década de su entrada en vigencia.

El primer encuentro se llevará a cabo el miércoles 11 de septiembre, de 15 a 18 horas, en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Zárate – Campana, en modalidad híbrida (presencial y vía Zoom).

El ciclo continuará el 8 de octubre en el Colegio de Abogados de La Matanza y tendrá su cierre el 4 de noviembre en la ciudad de La Plata, en una jornada a cargo del Dr. Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y uno de los redactores del Código.

Al respecto, el presidente de la Fundación CIJUSO y del CAZC, Dr. Marcelo Fioranelli, señaló: “Desde la Fundación CIJUSO consideramos fundamental generar espacios de actualización y debate que fortalezcan el ejercicio profesional. A diez años de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, seguimos impulsando actividades que promueven una abogacía comprometida con la formación continua y con las demandas de la sociedad”.

Programa de la jornada en el Departamento Judicial Zárate Campana



La primera exposición estará a cargo de la Dra. Noelia Cofré, quien abordará las directivas anticipadas en procesos de determinación de la capacidad, resaltando su importancia para la protección de personas mayores y personas con discapacidad, como un acierto del Código a una década de su vigencia.

Luego, el Dr. Jorge Oscar Rossi analizará la regulación del resarcimiento por incapacidad sobreviviente y por fallecimiento, haciendo hincapié en las tensiones entre las buenas intenciones del legislador y la falta de formalización del lenguaje normativo.

Finalmente, el Dr. Martín Benítez expondrá sobre el tratamiento de las hipotecas, el principio de especialidad y su impacto en los desarrollos inmobiliarios, con especial referencia al rol de los registros inmobiliarios frente a las omisiones del Código.

La participación en la jornada es gratuita, con inscripción previa obligatoria a través del siguiente formulario: https://www.cijuso.org.ar/detalle-curso.php?id=466

Consultas: [email protected]