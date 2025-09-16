Edicto: Subasta pública sobre cobro ejecutivo

POR TRES DIAS: El Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial N°1 con Sede en Olavarría, del

Departamento Judicial de Azul, Secretaría Unica, en los autos «BANCO MAYO COOP. LTDO. -SU QUIEBRA- C/MANCARI, CAROLINA S/COBRO EJECUTIVO» (Expte. nro. 7471), llama a SUABASTA PÚBLICA ELECTRÓNICA, EI Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial N°1 con Sede en Olavarría, del Departamento Judicial de Azul, Secretaría Unica, en los autos «BANCO MAYO COOP. LTDO. -SU QUIEBRA- C/MANCARI, CAROLINA S/COBRO EJECUTIVO» (Expte. nro. 7471), llama a SUBASTA PÚBLICA ELECTRÓNICA, se ha dispuesto la subasta del 100% de forma unificada de un inmueble ubicado en el partido de Olavarria, identificado como Circ. II, Secc F, Chacra 568, Manz. 568 B, Parcela 12, pda. 078-58315, Matricula 36186. La subasta comenzará el día 14/10/2025 a las 12 hs. pm. y finalizará el día 28/10/2025 a las 12 hs. pm. Fecha máxima de acreditación de postores: 09/10/2025 a las 12 hs. pm. Se trata de un inmueble ubicado en barrio ceco 1 de la ciudad de Olavarria, su ubicación es buena, consta de 2 dormitorios, baño, living-comedor, cocina, patio, garaje. EL ESTADO ES BUENO. Impuestos serán soportados con el precio de venta hasta la toma de posesión. BASE: $579.696,00. DEPÓSITO EN GARANTÍA: $28.984,80. Los interesados en participar de la subasta deberán abonar dicho importe como máximo 72 hs. hábiles antes al inicio de la puja virtual, en la CUENTA JUDICIAL DE AUTOS N° 6379-27-521965/8 y CBU: 0140337227637952196582 del Banco de la Prov. de Bs. As. E informar a Registro de Subastas Electrónicas Judiciales – Azul. Avda. Perón N° 525 P. Baja Azul (7300) el. (02281) 425917 int 36 219 mail [email protected] .CUIT del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires 30-70721665-0. AUDIENCIA DE ADJUDICACION con fecha estimativa a los 40 dias hábiles posteriores a la finalización de la subasta a la que deben comparecer el martillero y el adjudicatario, este último munido del formulario de inscripción a la subasta, comprobante de pago del depósito en garantía, constancia de código de postor, y demás instrumentos que permitan su fehaciente individualización como comprador en la subasta. Quien resulte ganador deberá acreditar dentro de los 5 días de aprobado el remate en la cuenta de autos del saldo de precio correspondiente, bajo apercibimiento de ser declarado postor remiso. COMISIÓN MARTILLERO: 8% sobre el total del precio de venta (4% a cargo de cada parte), más el 10% de ellos en concepto de aporte previsional (a cargo del comprador) la que deberá acreditar dentro de los 5 días de finalizada la subasta. PERMITE compra en comisión. En ese caso, deberán comisionista y comitente encontrarse inscriptos en el Registro de Subastas y ratificarse dicha modalidad de compra mediante escrito firmado por ambos dentro de los cinco días de aprobado el remate y se PROHIBE la cesión del acta de adjudicación. A los fines de consultar el auto de subasta en forma integra y cotejar la totalidad de los aspectos regulados que no se encuentran enunciados en el presente edicto, los interesados pueden consultar la publicidad virtual que se efectuará oportunamente en el Portal de Subastas Judiciales. Martillero interviniente: Rubel Taurino Gonzalez- L° VI F°28 del DJA Mat. 1437, domicilio Vicente Lopez 3399 de Olavarría, tel. 02284 15561409, domicilio electrónico constituido [email protected], correo electrónico [email protected]. La subasta electrónica se encuentra reglamentada por la Acordada 3604/12 de la SCBA y sus modificatorias, encontrándose publicada en la página de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires www.scba.gov.ar. Olavarría, 04 de Septiembre de 2025.

El presente edicto debe publicarse en «En línea Noticias», de Olavarría sin pago previo de aranceles de ninguna especie, con cargo de oportuno reintegro (art 1, ley 8593).