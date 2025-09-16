Wesner criticó la falta de obra publica de Milei para el año que viene

enlineanoticias.com.ar

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, expresó su descontento con el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el presidente Javier Milei, criticando la falta de asignación de fondos para obra pública.

En un tuit publicado esta mañana, Wesner manifestó que le «duele que, otra vez, el presupuesto nacional no destine un solo peso a la obra pública». Además, aseguró que esta situación impacta directamente en la comunidad local: «Cada peso que falta es un sueño postergado para Olavarría, es menos trabajo, menos producción y más angustia para nuestras familias».

El jefe comunal subrayó los esfuerzos que el municipio realiza para mantener los servicios esenciales, pero insistió en que los ciudadanos merecen más que solo el sostenimiento básico. «Desde el municipio seguimos haciendo todo lo posible para sostener la salud, la educación y a quienes más lo necesitan. Pero nuestra gente merece más: merece oportunidades, futuro y esperanza», concluyó en su publicación.