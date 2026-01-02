El Carnaval del País, Fiesta Nacional, inaugura su edición 2026 en Gualeguaychú

El Carnaval del País, reconocido como Fiesta Nacional y considerado el espectáculo a cielo abierto más grande de la Argentina, inaugurará su edición 2026 el próximo sábado 3 de enero en el Corsódromo “José Luis Gestro” de Gualeguaychú.

Durante los meses de enero y febrero, el carnaval volverá a desplegar todo su brillo con noches de desfile previstas para los días 3, 10, 17, 24 y 31 de enero, y 7, 14, 15, 16, 21 y 28 de febrero, jornadas que convocarán a miles de visitantes de distintos puntos del país y del exterior.

La edición 2026 llevará los nombres de Roberto “Toto” Arakaki y Néstor Lapalma, en homenaje a su trayectoria y al aporte realizado al crecimiento y consolidación del carnaval como una de las principales expresiones culturales y turísticas del país.

El Corsódromo de Gualeguaychú será nuevamente el escenario del espectáculo, donde las comparsas presentarán sus propuestas con vestuarios, carrozas, coreografías y puestas en escena trabajadas durante todo el año.

El Carnaval del País es uno de los principales atractivos turísticos del verano argentino y genera un significativo impacto cultural, social y económico para la ciudad, reafirmando a Gualeguaychú como capital nacional del carnaval.

Olavarría – Gualeguaychú

Gualeguaychú se encuentra a 545 kilómetros de Olavarría, con un tiempo estimado de viaje de 6 horas y 15 minutos. Uno de los recorridos posibles combina rutas nacionales y provinciales, atravesando localidades como Azul, Tapalqué, Saladillo, Roque Pérez, Lobos, Luján y Zárate, para luego tomar las rutas nacionales 12 y 14 hasta el ingreso a Entre Ríos. El trayecto incluye mayormente tramos asfaltados y autopistas, con peajes en Hinojo y Zárate–Brazo Largo.