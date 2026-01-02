El Concejo Deliberante de Azul aprobó por mayoría el Presupuesto municipal 2026

Ph: Diario El Tiempo

El Concejo Deliberante de la ciudad de Azul aprobó por mayoría el proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el ejercicio 2026, tras una Sesión Extraordinaria en la que fueron debatidos dos despachos presentados por comisiones legislativas.

Durante el tratamiento, la lectura y defensa de las propuestas estuvieron a cargo de los concejales Luis Hoursouripe y Agustín Puyou. Luego de un extenso debate y de la exposición de posiciones de los distintos bloques políticos, la votación arrojó 9 votos afirmativos y 9 abstenciones, por lo que el Presupuesto quedó aprobado por mayoría.

Así lo consignó el diario El Tiempo en su edición digital del 2 de enero de 2026, al informar que con este resultado el proyecto elevado por el Departamento Ejecutivo municipal avanzará en su implementación para el próximo año.

El despacho mayoritario fue respaldado por los bloques de La Libertad Avanza, GEN, PRO y UCR, mientras que los ediles de Unión por la Patria y Somos Buenos Aires optaron por la abstención en la votación.