Juicios por Jurados: Hay 450 olavarrienses en condiciones de ser convocados en 2026
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires confirmó la vigencia de los Listados Oficiales Anuales de Jurados para el año 2026, que incluyen a 450 ciudadanos de Olavarría en condiciones de ser convocados para integrar jurados populares en causas penales.
La medida fue dispuesta a través de la resolución SC 3.944/25, mediante la cual el máximo tribunal bonaerense estableció que los listados oficiales de los distintos Departamentos Judiciales serán los publicados en el Boletín Oficial los días 28 de noviembre, 1° y 2 de diciembre del año pasado.
Según se detalla en la resolución, desde la última publicación oficial, realizada el 2 de diciembre, no se registraron objeciones ni correcciones sobre la información difundida, motivo por el cual los listados quedaron firmes.
De esta manera, se resolvió que los padrones de jurados tendrán vigencia desde el 1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2026.
En el caso del Departamento Judicial Azul, que abarca a los partidos de Azul, Olavarría, Tandil, Bolívar, General Alvear, General Lamadrid, Benito Juárez, Laprida, Las Flores, Rauch y Tapalqué, el listado total alcanza a 1.100 ciudadanos, de los cuales 450 corresponden a Olavarría.
Los ciudadanos incluidos en estos listados pueden ser sorteados y convocados a lo largo del año para participar en juicios por jurados, de acuerdo a lo previsto por la legislación vigente en la provincia de Buenos Aires.
Listado completo