El Departamento Judicial Azul tiene 35 juicios por jurados agendados para el 2026

El Departamento Judicial Azul tiene 35 juicios por jurados programados en agenda a lo largo del año 2026, según surge del cronograma oficial difundido por la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Las audiencias estarán distribuidas en las distintas sedes que integran el departamento, principalmente Azul y Tandil, que concentran la realización de los debates orales bajo esta modalidad.

Los juicios por jurados se llevan adelante ante tribunales criminales y están integrados por ciudadanos y ciudadanas sorteados del padrón electoral, quienes intervienen en causas penales de especial gravedad, conforme a lo establecido por la Ley 14.543.

En paralelo, se conoció que más de 1.100 ciudadanos de todo el Departamento Judicial Azul se encuentran en condiciones de ser convocados como jurados durante 2026, de los cuales alrededor de 450 pertenecen a Olavarría. Los listados oficiales tendrán vigencia entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2026, tras su publicación en el Boletín Oficial bonaerense y al no haberse registrado impugnaciones.

La agenda completa

En el marco de la agenda judicial 2026, el Departamento Judicial Azul tendrá programados 35 juicios por jurados, según surge del cronograma oficial. Las audiencias se desarrollarán tanto en la sede Azul como en la sede Tandil, que integra el mismo departamento judicial, con intervención de los Tribunales Criminales N° 1 y N° 2.

Tribunal Criminal N° 1 – Sede Azul:

24 y 25 de febrero; 3 al 5 de marzo; 26 y 27 de marzo; 4 y 5 de junio; 9 y 10 de junio; 15 y 16 de julio; 11 al 13 de agosto; 19 y 20 de octubre; 21 y 22 de octubre.

Tribunal Criminal N° 2 – Sede Azul:

9 al 12 de febrero; 18 y 19 de febrero; 17 al 19 de marzo; 7 al 9 de abril; 22 al 24 de abril; 4 al 6 de mayo; 26 y 27 de mayo; 15 y 16 de junio; 29 y 30 de junio; 6 al 8 de julio; 4 y 5 de agosto; 18 y 19 de agosto; 24 al 26 de agosto; 1 y 2 de septiembre; 28 al 30 de septiembre; 5 al 8 de octubre; 26 al 28 de octubre; 23 al 25 de noviembre; 2 y 3 de diciembre; 17 y 18 de diciembre.

Tribunal Criminal N° 1 – Sede Tandil:

26 y 27 de marzo; 28 y 29 de mayo; 13 y 14 de agosto; 30 de septiembre al 2 de octubre; 28 al 30 de octubre; 3 y 4 de diciembre.