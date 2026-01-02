El intendente de Bolívar cerró el 2025 corriendo 40 kilómetros

El intendente de Bolívar, Eduardo “Bali” Bucca, cerró el año este 31 con una actividad poco frecuente en la agenda institucional, aunque natural de su vida privada: recorrió 40 kilómetros corriendo desde la ciudad de Bolívar hasta la localidad de Hale para cumplir con su jornada de trabajo.

La salida se produjo alrededor de las 4 de la mañana y se inscribe en una práctica que el propio jefe comunal repite desde hace varios años, al despedir el año con una carrera de larga distancia hacia esa localidad del Partido. Bucca, corredor habitual, sostiene este tipo de iniciativas como parte de su rutina personal.

Al llegar a Hale, fue recibido por la delegada municipal Sol Scanavino, junto a quien llevó adelante actividades previstas en la agenda local durante el último día del año, desarrollando tareas de gestión en el territorio.

La jornada concluyó con presencia institucional en la localidad, combinando traslado, actividad física y trabajo municipal en el cierre de 2025.