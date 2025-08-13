Joseph Joseph: la historia de los gemelos que transformaron la cocina moderna, con venta exclusiva en Argentina a través de Casabutik

Todo comenzó con una tabla de cortar de vidrio. Hoy, más de 20 años después, los hermanos gemelos Antony y Richard Joseph lideran la marca Joseph Joseph, referente global de diseño inteligente para el hogar, presente en más de 120 países y desde hace más de 10 años en Argentina, y que ahora se encuentra de forma exclusiva en la tienda online Casabutik.

La historia de Joseph Joseph es, ante todo, una historia de diseño con propósito. Formados en las mejores escuelas del Reino Unido (Antony en Central Saint Martins y Richard en Loughborough y Cambridge), los hermanos comenzaron ayudando a su padre en la fábrica familiar de vidrio. Sin intención de quedarse en el negocio, recibieron un pequeño lote de stock —tablas de cortar de vidrio— y el desafío de ver qué podían hacer con eso.

Lo que siguió fue una serie de decisiones audaces: dejar de lado los relojes que intentaban vender, apostar por los utensilios de cocina, diseñar ellos mismos los productos, montar stands en ferias de diseño, dormir en el auto para ahorrar en hoteles, y vender en el exterior desde el primer año.

En 2003 fundaron oficialmente Joseph Joseph, con una idea simple pero poderosa: mejorar la experiencia doméstica con diseño funcional. Identificar problemas reales (como cómo evitar que los ingredientes caigan fuera de la tabla) y resolverlos con innovación, eficiencia y una estética moderna.

Los productos de Joseph Joseph combinan soluciones prácticas con detalles creativos: tablas que se pliegan, bowls que se encastran, cestos con separación inteligente para reciclaje, utensilios compactos, organizadores modulares. Cada pieza responde a una necesidad concreta y está pensada para durar, con un fuerte compromiso con la sustentabilidad: materiales reciclables, repuestos disponibles y diseño enfocado en extender la vida útil del producto.

“La funcionalidad está en el corazón de todo lo que hacemos. Diseñar bien no es sólo hacer algo bonito, es hacer que realmente funcione y dure”, explica Antony Joseph, director de diseño y cofundador de la marca; y sobre la importancia que la compañía le da a la sustentabilidad, agregó: “Buscamos que nuestras actividades no afecten negativamente al medio ambiente ni a quienes trabajan en nuestra cadena de suministro. Somos miembros orgullosos de Sedex, una organización líder mundial en comercio ético, y nos esforzamos por eliminar el plástico de nuestros embalajes, hacerlos más reciclables y reducir el consumo de energía y recursos que se destinan al envío de nuestros productos a nivel mundial”.

Hoy, con más de 80 empleados, ventas multimillonarias y presencia en todo el mundo, los hermanos Joseph siguen siendo el corazón creativo de la empresa. Richard dirige la estrategia general y Antony lidera el área de diseño, siempre con la convicción de que el mejor producto es el que hace tu vida más simple todos los días.

En Argentina, los fanáticos del diseño pueden acceder a su colección completa a través de Casabutik, el e-commerce que reúne marcas internacionales seleccionadas por su calidad, innovación y estética.