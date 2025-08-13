BLanca Susana Bustamante Garcia «Negra» (Q.E.P.D.)
BLANCA SUSANA BUSTAMANTE GARCIA «NEGRA» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 12 de Agosto de 2025 a los 97 años de edad.
Sus hermanas, hermanos políticos, sobrinos
y demás deudos participan su fallecimiento.
SIN VELATORIO.
SIN RESPONSO.
INHUMACIÓN: Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Miércoles 13 de Agosto a las 11:30hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Mariano Moreno.
Lugar de nacimiento: Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.