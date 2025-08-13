BLANCA SUSANA BUSTAMANTE GARCIA «NEGRA» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 12 de Agosto de 2025 a los 97 años de edad.

Sus hermanas, hermanos políticos, sobrinos

y demás deudos participan su fallecimiento.

SIN VELATORIO.

SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Miércoles 13 de Agosto a las 11:30hs.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Mariano Moreno.

Lugar de nacimiento: Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.