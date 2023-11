El vicepresidente del Foro de Intendentes Radicales dice que tiene «un problema bárbaro» con el balotaje

El intendente radical de Rauch Maximiliano Suescun, dijo tener «un problema bárbaro” cuando se le consultó sobre a quién votará en la segunda vuelta electoral del domingo venidero.

“No me gusta votar en blanco pero no hay forma que me convenza ninguna de las dos opciones” dijo en alusión a las candidaturas del oficialista Sergio Massa y el opositor Javier Milei.

Suescun fue reelecto intendente el pasado 22 de octubre y fue uno de los tantos dirigentes que acompañó a Patricia Bullrich.

Si bien no profundizó sobre las diferencias entre Massa y Milei, el alcalde radical aseguró que no son lo mismo y aclaró, “no me representan… siento que no debo votar en blanco, pero veré… Lo maduraré en familia, tengo chicos grandes…”

Más allá de su incertidumbre, Maximiliano Suescun pidió que la gente vaya a votar.

Fuente: Las Voces del Langeyú