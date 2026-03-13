Llega Damas Gratis en Olavarría

La banda liderada por Pablo Lescano continúa recorriendo el interior de país celebrando más de 25 años de trayectoria.

En este marco de giras se estará presentando en nuestra ciudad el próximo miércoles 1 de abril en Complejo Norte (Av. Ituzaingo, esq. Av. De Los Trabajadores).

El Show de Damas Gratis comenzará 22Hs puntual, dando inicio a una noche de cumbia que continuará con la presencia en el escenario de Guillermo Quiroga y su banda.

Las entradas ya se pueden comprar de manera anticipada en:

Olavarría – Tecnocentro, Rivadavia 3065.

Azul – Disquería Liverpool, Moreno 626.

Y por sistema en:

https://articket.com.ar/DAMAS-GRATIS-EN-OLAVARRIA

Valor de la primer preventa $34.500

El show es apto para mayores de 10 años que concurrar con un adulto (mayor de edad) responsable.