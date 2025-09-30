Buscan a un funcionario judicial que desapareció tras denunciar por violencia a la Defensora General de Avellaneda/Lanús

El hombre desaparecido se llama Gustavo Gabriel Jauregui.

En las últimas horas distintos gremios judiciales de la Provincia de Buenos Aires difundieron la búsqueda de un funcionario judicial que se encuentra desaparecido tras denunciar hechos de violencia de parte de la Defensora General de Avellaneda/Lanús, Gilda Maltas.

El hombre desaparecido es Gustavo Gabriel Jauregui y tiene 49 años.

La desaparición de Gustavo Gabriel Jauregui está siendo investigada por el fiscal Mariano Zitto, de la UFI N° 4 del Departamento Judicial Avellaneda – Lanús.

La carta que se difundió

Junto con la desaparición del hombre, se conoció una carta donde se relatan distintos hechos. El textual de la carta es el siguiente.

Estimados amigos y compañeros, como muchos saben estos últimos años fueron los más dificiles de toda mi vida. Vengo sufriendo un continuo y sistemático hostigamiento, persecución y Violencia Laboral por la Dra. Maltas.

Y ello no se debe a cuestiones laborales, sino de índole personal, donde encubriendo su actuar en las facultades de que brinda la ley de Ministerio Público me ha denegado solicitudes de vacaciones sin justificativo algunos, ha retirado fotos, dibujos de mi hijo, como así, elementos personales de mi escritorio y lo más grave ha roto una cerradura del mueble asignado el cual se encontraba bajo llave, sin solicitar al menos que me apersone a retirarlos, para tirarlos en un despacho vacío en el Polo de Avellaneda sin informarme de ello.

Así también, descontarme días de trabajo cuando me encontraba realizando tareas de teletrabajo, sin efectuar un control de que si estaba cumpliendo con mis tareas o descontarme también cuando me encontraba con licencia medica.

Inicio de un pre sumario Administrativo donde en 3 oportunidades debí solicitar que se me informe los motivos del mismo, para luego quedar en la nada.

Reiteradas intimaciones a que me presente a prestar a cumplir con mis tareas bajo apercibimiento de abandono de servicio.

Todo ello nunca sumo para mi pronta recuperación, todo al contrario, perjudico notoriamente mi estado de salud, y en cada intento de volver a mis actividades el hostigamiento era peor.

Durante todos estos años intente reponerme pero hoy digo basta, me cansé de luchar por algo tan simple como poder trabajar sin violencia y a ser respetado, ya no como Secretario, sino como un ser humano, por eso me despido de este mundo ya que no tolero más nada de todo esto y el objetivo de la Dra. Maltas era muy claro que no pertenezca más al Porder Judicial.

Quiero agradecer a cada uno de ustedes que siempre me apoyaron y alentaron a no bajar los brazos, y a los chicos de la AJB pero que lamentablemente en esta oportunidad no pudieron dar las soluciones para mi problema, si no el actuar de la Dra. Maltas que nunca cumplió con lo acordado con ellos.

Lamentablemente a veces los tiempos administrativos no coinciden con los de cada uno, mucho más cuando hay cuestiones de salud de por medio.

Espero que mis palabras y lo que sufrí, sirvan para que nadie más transite por lo que yo vivi, ya que hostigar a un Magistrado, funcionario o empleado por cuestiones personales y encondiendose en faculrades que otorga la ley, habla de un actuar muy cobarde y demuestra la calidad de persona que se es… ya que un cargo nada modifica tu esencia.

Me despido con mucho cariño.

Dr. Gustavo Jauregui

Secretario