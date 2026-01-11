“Colorado el 21”: así arrancó la temporada en el Casino de Mar del Plata

Con una ruleta que volvió a girar ante una multitud, el Casino Central de Mar del Plata dejó inaugurada el sábado por la noche la temporada estival. La “primera bola” fue colorado el 21, un número que quedó marcado como el inicio oficial del verano en la principal casa de juegos de la provincia de Buenos Aires.

Más de 5.000 personas participaron del tradicional lanzamiento, que combinó espectáculo, música y una fuerte impronta social y turística. Para los habitués que siguen de cerca estas ceremonias, el dato no pasó inadvertido: colorado el 21 ya había sido la primera bola de la temporada en el Casino de Necochea, apenas dos días antes.

La seguidilla de inauguraciones dejó varias coincidencias llamativas. El martes, en Tandil, la temporada se abrió con colorado el 16. El jueves fue el turno de Necochea con el 21 colorado, mientras que ese mismo día en Sierra de la Ventana salió negro el 29. El viernes, en Monte Hermoso, volvió a imponerse el colorado con el 14, número que curiosamente había inaugurado la temporada pasada en Mar del Plata. Este domingo, desde las 22.30, será el turno del Casino de Pinamar.

Una noche con música, vinos y ruleta

En Mar del Plata, la velada comenzó a las 20 con un show en vivo de Ornella & the Sugardaddies, acompañado por una degustación de más de 30 etiquetas de vinos argentinos y productos Cagnoli. Tras el lanzamiento de la ruleta, las actividades se extendieron hasta pasada la medianoche con un DJ set en vivo.

El acto oficial fue encabezado por el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, y el presidente del Instituto de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, quien puso el foco en el futuro del sector. Tras la inauguración, destacó el proceso de licitación de los casinos Hermitage, Sasso, Tandil y Miramar, que proyecta una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos.

“Atiende a un contexto económico desafiante, pero representa una señal clara de acompañamiento al turismo y al entretenimiento, con impacto directo en la actividad regional y en el empleo”, señaló Atanasof.

La noche dejó así algo más que un número en la ruleta: fue el punto de partida de una temporada que busca volver a posicionar a los casinos bonaerenses como parte central del atractivo turístico del verano.