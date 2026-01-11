Incendio de pastos naturales afectó viviendas y dejó bomberos heridos

Un incendio de pastos naturales de grandes proporciones se registró este domingo en un predio comprendido por la avenida Sarmiento, desde Santa Cruz hasta Entre Ríos, y entre las calles La Rioja y Trabajadores. Las llamas no solo afectaron el descampado, sino que también alcanzaron viviendas, maquinarias y cercos perimetrales de la zona.

En el lugar trabajaron cinco unidades del Cuartel Central de Bomberos de Olavarría. Ante la magnitud del siniestro, los vecinos colaboraron activamente facilitando el uso de piletas de natación para que las dotaciones pudieran reabastecerse de agua y continuar con las tareas de extinción.

Personal lesionado y antecedentes

Como consecuencia del operativo, dos bomberos debieron ser derivados al Hospital Municipal «Dr. Héctor M. Cura». Uno de ellos sufrió quemaduras, mientras que el segundo presentó un cuadro de intoxicación por inhalación de humo.

Estos heridos se suman a otro oficial que había sido derivado durante la noche del sábado mientras trabajaba en el incendio del depósito judicial, también afectado por intoxicación y humo.

La situación se da en un contexto crítico para el personal del cuerpo de bomberos. El lunes pasado, otros seis bomberos tuvieron que recibir atención médica tras un servicio y, actualmente, uno de ellos aún permanece internado en la unidad de terapia intensiva. En total, son tres los efectivos que requirieron atención hospitalaria tras las intervenciones de este fin de semana.