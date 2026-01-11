«Viene un poco más abajo que el año pasado, que ya había sido una temporada floja»

Con una ocupación hotelera que ronda el 65%, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, realizó en Mar del Plata un balance del inicio de la temporada de verano y alertó que la actividad turística muestra señales de debilidad similares —e incluso inferiores— a las del año pasado.

“Es una temporada que, por ahora, viene un poco más abajo que el año pasado, que ya había sido floja”, sostuvo el funcionario en diálogo con el diario La Capital. Bianco señaló que, más allá de la cantidad de visitantes, el principal problema sigue siendo el bajo nivel de consumo, una situación que —según describió— se repite desde los fines de semana previos al inicio formal del verano.

El ministro explicó que recorrió distintos destinos de la costa bonaerense, como Claromecó, Mar del Cobo y Mar del Plata, y que el diagnóstico se repite entre intendentes y operadores turísticos: hay movimiento, pero el gasto es limitado. “Todavía no tenemos estadísticas formales para hacer una comparación seria, pero lo que nos dicen es que hay poco consumo”, indicó.

La apuesta de la Provincia

Bianco remarcó el esfuerzo que realiza el gobierno provincial para sostener la temporada, con una fuerte inversión en seguridad, salud, infraestructura y propuestas culturales. Detalló que se desplegaron 28 mil efectivos en el marco del Operativo Sol, se reforzó la atención sanitaria al turista, se mantuvieron rutas turísticas durante todo el año y se avanzó en obras clave como la repavimentación de la Ruta 2 y la transformación en autovía de la Ruta 11.

A ese esquema se suman más de 600 eventos culturales, la contratación de más de mil artistas para el verano, funciones a precios populares, actividades gratuitas y beneficios económicos a través de Cuenta DNI. También mencionó la posibilidad de acceder a préstamos personales de hasta dos millones de pesos para vacacionar, con tasas bajas y gestión digital.

Ingresos en caída y turismo al exterior

Pese a ese escenario, el ministro advirtió que el contexto económico sigue condicionando la temporada. “Una gran parte de la población tiene problemas de ingresos, ya sea por falta de empleo o por ingresos insuficientes”, afirmó. A eso sumó el impacto del tipo de cambio, que vuelve más competitivos a destinos del exterior.

“Hay temporada récord en Punta del Este y son argentinos. Lo mismo pasa con Brasil y otros destinos de sol y playa. Eso nos preocupa”, señaló. En ese sentido, cuestionó la falta de políticas del Gobierno nacional para acompañar la temporada turística: “No hubo ningún esquema promocional ni aporte. Cero preocupación y cero acompañamiento”.

Obras públicas y esfuerzo provincial

Bianco también se refirió a las obras en ejecución en Mar del Plata y la región. Destacó el avance de los trabajos en la Rambla, una obra largamente esperada, y el desarrollo de la autovía de la Ruta 11, con frentes activos entre Villa Gesell y Mar Chiquita. Además, confirmó que el tramo pendiente entre Mar de Ajó y Villa Gesell será licitado.

Por último, mencionó otras intervenciones en la ciudad, como urbanización de barrios populares y la construcción de un centro de atención primaria de la salud, y remarcó las dificultades financieras que enfrenta la Provincia. “El gobierno nacional dejó abandonadas más de mil obras. Nosotros continuamos, pero con mucho esfuerzo, porque tenemos menos recursos”, sostuvo, al recordar el recorte de fondos nacionales que impactó en las cuentas bonaerenses.

El balance deja un mensaje claro: la temporada está en marcha, pero con señales de alerta que atraviesan al turismo, el consumo y la economía en general.