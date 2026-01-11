La Justicia investiga como «incendio intencional» lo sucedido en el depósito judicial de Olavarría

La causa judicial iniciada tras el incendio registrado el sábado por la noche en el depósito judicial del barrio Belén quedó caratulada como “Incendio intencional”, en el marco del artículo 186 del Código Penal, según confirmaron voceros allegados al expediente.

El hecho se produjo alrededor de las 20.30, cuando personal policial que cumple funciones de custodia en el predio ubicado en la intersección de calle 118 y Saavedra detectó la presencia de pastizales en llamas en el exterior del depósito. Ante esa situación, se dio aviso de manera inmediata a los servicios de emergencia, solicitándose la intervención de Bomberos y móviles policiales.

Siempre según fuentes vinculadas a la investigación, las condiciones de viento facilitaron que el fuego se propagara rápidamente hacia el interior del predio, donde alcanzó vehículos pertenecientes al área de Control Urbano del Municipio de Olavarría. La expansión de las llamas obligó a un importante despliegue operativo.

En el lugar trabajaron cinco dotaciones de Bomberos Voluntarios, que realizaron tareas intensivas durante varias horas y lograron controlar el foco ígneo cerca de las 23.40. Al cierre de las actuaciones iniciales no se había podido establecer con precisión la cantidad total de vehículos afectados por el incendio.

Tras el control de la situación, una dotación de Bomberos permaneció de guardia en el predio de manera preventiva, mientras que la seguridad fue reforzada con un móvil de la Comisaría Primera. El depósito cumple funciones como espacio judicial policial y también aloja vehículos de Control Urbano municipal, contando con custodia permanente de efectivos policiales.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 4 fue notificada de lo ocurrido y dispuso la realización de las actuaciones correspondientes, entre ellas, la toma de declaraciones testimoniales y el relevamiento vecinal. Además, se solicitó la intervención de peritos de Bomberos para avanzar con las pericias técnicas que permitan determinar el origen del fuego.

En paralelo, se dio intervención a Asuntos Internos de la Policía de la provincia e Buenos Aires, sin que hasta el momento se haya adoptado ninguna medida respecto del personal policial afectado a la custodia del lugar. La investigación continúa en curso.