Confirman el primer fallecido con coronavirus en Coronel Rosales

Se trata de un hombre de 56 años, que tenía una enfermedad respiratoria y había sido derivado del Hospital Municipal al Naval.

El Municipio de Coronel Rosales confirmó que un hombre de 56 años que murió en el Hospital Naval Puerto Belgrano se había contagiado de coronavirus.

Se trata del primer fallecido con coronavirus en el distrito de Coronel Rosales, desde que comenzó la emergencia sanitaria por la pandemia, a mediados en marzo.

Según informaron, “el paciente padecía una patología crónica de complejos antecedentes respiratorios, por lo que la semana previa había sido atendido e internado en el Hospital Municipal Eva Perón. Ante la complicación de su cuadro, fue derivado al Hospital Naval durante el fin de semana”.

La hermana del primer fallecido con coronavirus en Coronel Rosales dice que se contagió mientras estuvo internado en el Hospital Municipal “Eva Perón” de Punta Alta, donde hay un brote de COVID-19 que afecta a varios trabajadores del ámbito de la salud. Anoche se confirmaron otros 7 casos más entre los trabajadores del nosocomio.

En su cuenta de Facebook, la mujer contó que su hermano había recibido el alta del “Eva Perón” el pasado 9 de julio, pero que el sábado 11 empezó a desmejorar.

“Mi hermano ya no estaba bien y algo le pasaba a mi mamá. El domingo 12 de julio, siendo las 15:57, llamo al 107 del Hospital Municipal y pregunto si nosotros estamos en riesgo, a lo que se me responden: ‘Si no llamaron es porque no están en riesgo y no tuvieron contacto con casos positivos’.

También relató que no le hicieron el hisopado para detectar el coronavirus y que uno de los enfermeros que lo atendían es uno de los contagiados.

“Evidentemente, sí se había contagiado esa semana en el Eva Perón”, escribió.

“Ni siquiera podemos velarlo, pues así lo determina el protocolo. Ni siquiera puede ir al nicho que le correspondía. Ya no lo veré más. Teníamos una pequeña esperanza de despedirlo como se merecía, pero hasta eso le robaron a él y nos quitaron a nosotros. Tan solo tendrá su acompañamiento al cementerio”, se lamentó. (La Nueva)

