En Azul Nelsón Sombra enfrenta un grave conflicto con los Municipales: “volvimos a la época de Duclos, de las traiciones”

Luciano “Chicho” Varela, titular del STMA. Foto: Nicolás Murcia

Tras las medidas de emergencia anunciadas el viernes pasado por el intendente Nelson Sombra, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Azul (STMA) se movilizó este miércoles al palacio comunal en rechazo al decreto mediante el cual -entre otras cuestiones- se reduce la carga horaria al personal de la comuna.

Luego de que Luciano Varela, secretario General de esa organización, tomara la palabra en las escalinatas del Municipio para dirigirse a los trabajadores que participaron de la manifestación, una comitiva del gremio fue recibida en el despacho oficial por el mandatario local, quien se encontraba acompañado por el secretario y el subsecretario de Gobierno, Ignacio Pallia y Jonathan Martínez respectivamente.

Finalizada la reunión Luciano Varela, junto a Omar Varela, integrante de la comisión directiva del STMA, brindaron detalles acerca de lo acontecido durante el encuentro con el jefe comunal.

Un panorama “muy complicado”

En principio Luciano Varela destacó que, como balance, la reunión con Sombra dejó “poco y nada”.

“Hoy estamos ante la misma situación que ayer. La carrera hospitalaria, por ejemplo, se cambia por ordenanza y el Intendente no sabe asegurar si el decreto la modifica o no”, apuntó el titular del STMA, quien paso seguido advirtió que “para devolver el sueldo, los funcionarios y el Intendente lo tienen que hacer por Tesorería porque no tienen tiempo de modificar la ordenanza, pero para bajarle el salario a los trabajadores lo pudieron hacer por decreto, pasando por encima de una ordenanza”.

Asimismo, Luciano Varela comentó que el panorama es de total incertidumbre, valorándolo como “muy complicado”.

“Ahora, por teléfono, nos van a pasar números bastante más afinados. El Intendente quiere hacer una mesa técnica de la que no vamos a participar, porque en realidad lo que quieren hacer ahí es un matagatos: esto sí, esto sí, esto sí, esto no. Eso no es lo que nosotros venimos a hacer”, refirió también.

Según dijo el secretario General del STMA, a partir de los números que van a recibir de parte del Ejecutivo, desde el gremio se va a solicitar una nueva reunión “para hacer una devolución respecto a algunas cuestiones más finitas”.

Ante la consulta acerca de si perciben voluntad de cambio de parte del Municipio, Luciano Varela respondió que “el intendente nos dijo que no tiene ningún problema en sentarse a revisar el decreto que firmó”.

“Entiendo que la medida es atemporal, porque esta revisación se debería haber desarrollado antes del decreto. Se tendría que haber realizado en marzo, porque nadie puede pensar que en 24 horas nos caímos de la forma en la cual nos vamos a caer”, subrayó el dirigente local.

En el mismo sentido, el titular del STMA aseveró que “no soy un fenómeno de los números, pero en marzo alguien se tendría que haber dado cuenta que las cosas se podían complicar. El 120% de devaluación que hizo el Gobierno Nacional -al cuál responsabilizan de todo esto- fue en diciembre. Hubo un montón de medidas que se pudieron haber tomado progresivamente para evitar cortar por lo más delgado, que son los trabajadores. Esa es la parte que nosotros estamos discutiendo”.

“El trabajador lo único que sabe hoy es que van a cobrar el 80% del salario el viernes y que el mes que viene el decreto va a estar vigente y todos van a cobrar por 40 horas”, señaló.

“Volvimos a la época de Duclós, de las traiciones”

Al referirse al hecho de que el viernes los trabajadores municipales cobrarán sólo el 80% del salario, Luciano Varela explicó que, “en realidad, eso lo arreglaron en una reunión previa que tuvieron con los otros dos gremios (ATE y SOEMPA). Nosotros nos enteramos por los medios y le preguntamos si efectivamente era cierto y nos dijo que sí. Supuestamente, el miércoles de la semana que viene estarían pagando lo que falta”.

Sobre esa situación Omar Varela manifestó que “un gremio de 57 afiliados como es el SOEMPA y otro de 128 afiliados como ATE, arreglaron el destino de las 1.800 personas que trabajan en el Municipio”.

“Volvimos a la época de Duclós, de las traiciones. Estos gremios que no tienen nada, que no existen, aceptaron el pago del 80 por ciento. Los trabajadores municipales eso lo deben saber. Nosotros no estamos de acuerdo con esa situación. El salario tiene que pagarse completo”, expresó Omar Varela.

“Me hubiese encantado que esté presente Carús”

Por otro lado, Luciano Varela hizo hincapié en que “lo tiene que entender la gente es que el hospital o los servicios esenciales van a quedar descubiertos por algunos días porque hubo recortes de horarios y salariales”.

“Los trabajadores, por lo menos hasta el momento, no han tomado ningún tipo de medida de fuerza. No es que algunas cosas se van a dejar de hacer porque los empleados están de paro. Se movilizaron hasta acá a esperar esta reunión, pero si los administrativos, la mesa de entrada, los camilleros, turismo y los inspectores de tránsito, entre otros, no trabajan el fin de semana, es porque han tenido un recorte salarial que los hace trabajar 8 horas de lunes a viernes”, refirió Luciano Varela.

El secretario General del STMA reiteró que “ahora vamos a analizar esos números que nos van a pasar y a más tardar mañana a la mañana tendremos otra reunión con el Intendente para darle a conocer nuestra postura. Recién ahí veremos cuáles son las medidas que vamos a tomar”.

Además, el dirigente gremial azuleño sostuvo que hubiese sido positivo que participara de la reunión el contador Agustín Carús, secretario de Economía y Hacienda de la Comuna. “Me hubiese encantado que esté presente Carús y también el secretario de Salud”, aseguró.

Igualmente, Luciano Varela reconoció públicamente que “hay directores de algunas áreas que han sido municipales en otro momento -como los directores de los hospitales- que han puesto a disposición su renuncia antes que tener que tocarle el sueldo a un trabajador”.

“El decreto dice que en los hospitales se pueden hacer excepciones y varias otras cuestiones de acuerdo a lo que digan sus directores respecto a lo que haya que hacer. Los tres directores dijeron que los hospitales son esenciales de punta a punta y que no se puede tocar una sola carga horaria de un trabajador. Y ni hablar de Chillar y Cacharí, donde al ser personal reducido trabajan más cantidad de horas. No es difícil imaginar lo que puede pasar si le tocan la carga horaria”, consideró.

“Están persiguiendo trabajadores”

Sobre el final de la charla con los medios, Luciano Varela resaltó que “ojalá que esto lo pueda resolver la Justicia -hoy a la mañana hicimos una presentación- o el Ministerio de Trabajo con una medida de conciliación obligatoria para que todo vuelva a la normalidad y tengamos tiempo de discutir algunas cuestiones. También el Intendente puede llegar a entrar en razón sobre un montón de cuestiones y mañana podemos encontrarnos con que se han hecho algunas excepciones”.

Por último, Omar Varela denunció que “hay funcionarios que están persiguiendo trabajadores”. “El secretario de Salud y el subsecretario fueron al hospital a apretar a la gente diciéndoles que tienen que trabajar. Eso es grave. Estuvimos 17 años para sacar la 11.757, de la disponibilidad. Y ahora vienen a poner que si el trabajador no está conforme, los trasladan de un lugar a otro. ¿Eso es voluntarismo o apriete?”, concluyó.