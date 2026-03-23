Fuga, toma de rehenes y rescate: el Grupo Halcón detuvo a un hombre condenado por abuso que retuvo a su ex pareja entre Tandil y Rauch

Un hombre que se encontraba cumpliendo una morigeración de pena por una causa de abuso sexual agravado y amenazas fue detenido tras protagonizar una fuga que derivó en una toma de rehén, en un operativo desplegado entre las ciudades de Tandil y Rauch.

Según se informó, personal de la Comisaría 4ª de Tandil tomó conocimiento de que Jairo Saúl Corsi se había fugado de su domicilio. En ese contexto, habría llevado contra su voluntad a su ex pareja, Tapia Evangelina Nilda, quien además es víctima en la causa judicial.

A partir del análisis del impacto de antenas telefónicas, se logró establecer que ambos se encontraban en jurisdicción de Rauch. En paralelo, efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Estación de Policía Comunal de esa ciudad, junto a personal de la SUBDDI Las Flores, se entrevistaron con un familiar de la mujer en Villa Burgos, en la ciudad de Tandil.

De acuerdo a ese testimonio, la pareja había pasado por el lugar y luego se retiró en una motocicleta Kawasaki de color negra. Ambos vestían ropa oscura, mientras que el hombre llevaba casco multicolor, pantalón claro y alpargatas. También transportaba una bolsa de consorcio y una mochila, ambas de color negro.

Mediante registros del Centro de Operaciones Municipal (COM), se determinó que a las 17:43 horas el rodado había sido detectado circulando por la Ruta Provincial N° 30, desde Ruta 60 en dirección a Tandil.

Tras diversas tareas investigativas realizadas por personal del CPR, GTO de Rauch y SUBDDI Las Flores, se logró establecer que el hombre y la mujer se encontraban en un establecimiento rural dedicado a la actividad tambera, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 50, a pocos kilómetros de la rotonda “Di Cándilo”.

En ese marco, se dispuso un operativo encubierto en la zona para evitar una nueva fuga, al tiempo que se dio aviso a la dependencia interviniente. También se estableció que el individuo se encontraba armado con un revólver y que habría manifestado su intención de quitarse la vida en caso de intervención policial.

Ante esta situación, se activó el protocolo de toma de rehenes, con la intervención de negociadores, personal del Grupo Halcón, ambulancia y bomberos.

Finalmente, alrededor de las 08:45 horas, y ante una oportunidad táctica, efectivos del Grupo Halcón lograron reducir al hombre y liberar a la víctima. Tapia fue asistida en el lugar por la psicóloga del equipo especial.

El procedimiento concluyó con el agresor aprehendido y la mujer puesta a resguardo.