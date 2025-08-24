Tandil: Piden la remoción de un sacerdote que dejó participar de una celebración a un condenado por estupro
Un sector de la comunidad religiosa de Tandil se encuentra fuertemente movilizado y este domingo se pedirá por la remoción de un sacerdote que pertenece a la Diocesis de Azul.
De acuerdo con lo que informan los colegas de ABC HOY, este domingo, a las 10:30 horas, la comunidad educativa del colegio Nuestra Señora de Begoña se concentrará frente a la parroquia ubicada en Sáenz Peña 751 (Villa Italia), para reclamar la remoción del sacerdote Martín Ripa.
A Ripa le reprochan que el viernes pasado, durante la celebración de la Virgen de Begoña, le dio participación activa a un hombre condenado por estupro con acceso carnal en perjuicio de su sobrina de 14 años.
Aunque el sujeto ya cumplió su condena en prisión, su presencia en la organización de los actos patronales —incluso en contacto con alumnos— generó alarma entre las familias.
Más de 120 padres y madres se organizaron en un grupo para exigir respuestas inmediatas y medidas concretas que garanticen la seguridad de los menores.
El pedido, de exigir que “no haya abusadores entre los niños” y “respuesta de las autoridades” también incluye la separación del cura Martín Ripa, a quien señalan por permitir el acercamiento del condenado a actividades religiosas y escolares.
Una movilización anterior
En julio de este año se conocía un malestar de la misma comunidad educativa y dirigidos al mismo sacerdote, el presbítero Martín Ripa.
Ripa es el referente pastoral y representante legal del colegio Nuestra Señora de Begoña.
En julio de este año, los colegas de LU 22 Radio Tandil, informaron que madres y padres manifestaron su disconformidad con lo que describen como un estilo autoritario y con escaso diálogo del sacerdote. Las decisiones adoptadas, aseguran, afectan profundamente la vida escolar y religiosa del colegio. Entre los puntos más cuestionados se encuentran la suspensión de actividades tradicionales como viajes de egresados, actos escolares y celebraciones religiosas, bajo el argumento de que “no están vinculadas con la fe”.