Tandil: Piden la remoción de un sacerdote que dejó participar de una celebración a un condenado por estupro

Un sector de la comunidad religiosa de Tandil se encuentra fuertemente movilizado y este domingo se pedirá por la remoción de un sacerdote que pertenece a la Diocesis de Azul.

De acuerdo con lo que informan los colegas de ABC HOY, este domingo, a las 10:30 horas, la comunidad educativa del colegio Nuestra Señora de Begoña se concentrará frente a la parroquia ubicada en Sáenz Peña 751 (Villa Italia), para reclamar la remoción del sacerdote Martín Ripa.

A Ripa le reprochan que el viernes pasado, durante la celebración de la Virgen de Begoña, le dio participación activa a un hombre condenado por estupro con acceso carnal en perjuicio de su sobrina de 14 años.

Aunque el sujeto ya cumplió su condena en prisión, su presencia en la organización de los actos patronales —incluso en contacto con alumnos— generó alarma entre las familias.

Más de 120 padres y madres se organizaron en un grupo para exigir respuestas inmediatas y medidas concretas que garanticen la seguridad de los menores.

El pedido, de exigir que “no haya abusadores entre los niños” y “respuesta de las autoridades” también incluye la separación del cura Martín Ripa, a quien señalan por permitir el acercamiento del condenado a actividades religiosas y escolares.

Una movilización anterior