Mercedes Landivar: «uno de los funcionarios le ofreció dinero a cambio de entregar la licencia de conducir»

El Frente de Todos de Olavarría brindó este viernes por la tarde una conferencia de prensa en el Ateneo Néstor Kirchner donde rechazaron en su totalidad los dichos del secretario de Gobierno Hilario Galli. La dirigencia del Frente de Todos estuvo este viernes en la fiscalía y dieron testimonio. Adjuntaron un audio de la reunión con el taxista.

La causa judicial por las licencias apócrifas tomó un inesperado giro y crece el escándalo.

La rueda de prensa fue encabezada por el diputado Provincial César Valicenti, la concejala Mercedes Landivar, el subsecretario de Minería y presidente del PJ, Federico Aguilera y la abogada Daiana Tolosa.

Mercedes Landivar: «Hilario Galli intenta tapar un hecho más escandaloso que estamos viviendo en nuestra ciudad»

La presidenta del bloque de concejales del FDT, Mercedes Landivar fue quien abrió la conferencia de prensa y calificó a la situación como, “un poco incomoda y lamentable”.

Primero contextualizó, “nosotros generalmente las veces que hemos utilizado esta herramienta de comunicación, estas conferencias de prensa lo hemos hecho siempre o para contarle algo a la comunidad, a los vecinos y vecinas del partido de Olavarría o para proponerles algo o también en muchas oportunidades para tener que hacer una denuncia en particular de hechos irregulares, de hechos de corrupción que atraviesan nuestra ciudad y nuestro partido de Olavarría”.

De inmediato aclaró, “cuando nosotros queremos hacer una denuncia de algún hecho irregular, siempre lo hacemos con mucha responsabilidad. Siempre lo hacemos por un hecho puntual, por un hecho que está transcurriendo. con la que tenemos siempre el respaldo de la suficiente prueba, la documentación, el testimonio, la investigación suficiente para poder respaldar lo que vamos a decir. Y así también lo hemos hecho también teniendo que en algún caso tener que plantear una denuncia penal”.

Agregó, “siempre que hemos planteado una situación o un hecho de corrupción, lo hemos hecho con absoluta claridad, con absoluta responsabilidad. Y así se ha planteado en la causa terrenos, en la causa de la venta ilegal de terrenos, se ha planteado con la situación de las viviendas TUVI industrializadas, se ha planteado con el caso concejal Frías, con la venta de la calle de Cemento Avellaneda, con el tema del terreno industrial, se ha planteado también con lo último que tuvimos que denunciar que es lo lamentable que está ocurriendo en el área de Desarrollo Social”.

Tras esa introducción cargada de contexto, comenzó a desarrollar los aspectos vinculados a la causa de supuestas ventas de licencias de conducir apócrifas. “Un funcionario municipal elige entorpecer una causa, una causa que hoy pudimos tomar con que tiene más de nueve casos testigos, de lo que sería la circulación y la venta ilegal de cárnet de conducir”, dijo Landivar.

Allí fue donde tildó de “grave” los dichos de Hilario Galli y aseguró, “se está inventando una historia sobre esto que les decía que es la venta ilegal de carnet de conducir”.

Landivar recogió los dichos de Hilario Galli en los medios de comunicación y reflexionó, “el secretario gobierno Hilario Galli mencionó que esta era una causa armada y contradiciendo de alguna manera a los propios abogados del municipio que realizaron una denuncia penal que consta de cinco carnets apócrifos o carnet truchos como también se les está diciendo y que además hay que decir que de esos cinco carnets, el propio municipio en la causa penal acredita que fueron hechos con insumos originales con lo que esto implica. Una situación de absoluta irregularidad y de absoluta gravedad”.

Siguió señalando a Hilario Galli al calificar como “puesta en escena” lo que está sucediendo desde el jueves, día en el que Hilario Galli acusó a La Campora de armar está causa en el Municipio.

Landivar dijo después, “el secretario de gobierno Hilario Galli en una red propia de él donde empieza diciendo que se descubrió como opera y miente “La Cámpora” y donde también dice que se aprovecharon de una persona estafada y le ofrecieron plata para ensuciar a funcionarios municipales. Con esta publicación se adjunta un testimonio de una persona que se acercó en el día de ayer que fue a declarar a la fiscalía y se muestran algunos extractos de este testimonio, a esta publicación en esta red social hay que sumarle como les decía el testimonio de esta persona, este taxista que se ha mencionado en varios medios de comunicación”.

Luego esclareció aspectos de la reunión entre el taxista y la dirigencia del Frente de Todos. Tanto Hilario Galli como el taxista dijeron que en esa reunión había recibido una oferta económica para ensuciar a un funcionario municipal. “Quiero decir que se refieren a Federico (Aguilera), a César (Valicenti) y a mí. Nosotros citamos a este local partidario a esta persona que da el testimonio, lo dice está persona y lo dice el funcionario. También menciona que nosotros ofrecimos plata para incriminar a la municipalidad y a los funcionarios, esto lo hice claramente Hilario Galli en varias entrevistas que se le hacen en el día de hoy. También mencionan, esto lo dice en el testimonio de esta persona y también lo dice este funcionario, que nosotros ofrecimos un abogado”.

Agregó Landivar, “esta persona (en referencia al taxista) dice Hilario Galli que no menciona nuestros nombres por miedo, porque lo estamos intimidando, porque lo estamos amedrentando. También menciona que uno de nosotros tiene la capacidad de hacer el mal y que es una persona peligrosa. Y en este caso particular del funcionario expresa que lo que venimos haciendo es de alguna manera esmerilar la figura del Intendente y nos dice que es un modus operandi que tiene desde hace tiempo atrás este espacio que es forzar, que es inventar este tipo de causas”.

Landivar señaló respecto a esta causa: “Nosotros no hemos tomado ningún tipo de intervención, no teníamos decidido, hasta el momento, que herramienta legislativa utilizar en el Concejo Deliberante. Lo digo porque se menciona esto de que nosotros armamos causas o que este estamos forzando o inventando causas”.

Agregó, “tengo que decir que indudablemente que Hilario Galli, le está diciendo a los vecinos y vecinas entonces que la causa de venta ilegal de terrenos fue una causa armada. Una causa que sabemos que a los hechos me remito causa penal que tiene más de un cuerpo es una causa este más que importante en la que se ha acreditado que hay más de cien damnificados, que hay un exfuncionario que fue funcionario hasta hace poco involucrado ellos lo saben muy bien porque están tomando en la en la causa y sabe muy bien que hay pruebas suficientes de lo que este funcionario ha hecho. Indudablemente también está queriendo decir que nosotros inventamos lo de las casas TUVI industrializadas, que nosotros inventamos que había un proveedor que no tenía antecedentes, que no tenía experiencia, que las casas más de una no servía para habitarlas, que nosotros inventamos que los adjudicatarios este se les rompió la ilusión de poder tener la casa propia. Indudablemente también, Hilario Galli dice que esta situación del concejal Frías en la que tuvimos que pedir un dictamen a las Asesoría General de Gobierno, que tuvimos que pedir un dictamen al Tribunal de Cuentas para que nos dijeran si lo que nosotros estábamos afirmando que es la inhabilidad de poder ser proveedor y concejal, para él eso también es armado, es inventado”.

«Lo que Hilario Galli intenta, desde el día de ayer, es tapar un hecho más escandaloso que estamos viviendo en nuestra ciudad, él intenta desviar la atención y que no se hable de lo que se tiene que hablar: la venta ilegal de carnet de conducir», sostuvo.

«La verdad de los hechos»

Tras esa introducción, Mercedes Landivar empezó a desarrollar lo que para ella es «la verdad de los hechos».

La concejala contó como fue el encuentro de la dirigencia del FDT con el taxista que declaró en la Justicia y cuyo testimonio fue publicado de manera exclusiva por En Línea Noticias. En un primer momento se declaró que el taxista había sido convocado al Ateneo Nestor Kirchner. Esto fue rebatido por Landivar.

Contó con detalles la concejal y aportó más nombres que ratificarían lo que ella estaba diciendo, “esta persona se acercó de manera voluntaria a este lugar, al Ateneo, un lugar en el que diariamente muchas personas se acercan a solicitar un asesoramiento, a solicitar un acompañamiento o simplemente a tener una contención, una escucha. Esta persona se acercó y fue recibido por mis compañeros que trabajan en la mañana, fue recibido por Mariano, por Alex, por Agustina y por Ayelen que estaban trabajando en el Ateneo, ellos pudieron escuchar que era lo que relataba esta persona y que el mismo da el testimonio. Mariano lo que le manifiesta este señor es que él le iba a transmitir a sus referentes lo que él estaba comentando y que cualquier cosa se lo volvía a llamar”.

Tras esto dijo Landivar que ella fue anoticiada de la situación y según ella quien había recibido primero al taxista, “me transmitió una cierta intranquilidad, le había generado como cuestión y no le cerraba el relato”.

En ese punto Mercedes Landivar dice que se reunió con Federico Aguilera y César Valicenti con quien habló de lo que había sucedido.

Allí informó, “tomamos la decisión de llamar a esta persona” y que fue convocado para el día siguiente.

“Como nos generó dudas, tomamos la decisión para resguardarnos de grabar la conversación desde que ingresa a la sala de reuniones que tenemos acá y hasta que se retira. Es una conversación que dura más de 35 minutos. Ahí es donde comienza todo”, siguió relatando Landivar.

«Está grabación es clarísima, en todo el tiempo le decíamos a esta persona que tenía que hacer la denuncia y que es lo que correspondía», sostuvo Landivar y agregó, «no inducimos ni intimidamos».

«Tengo que decirlo, uno de los funcionarios le ofreció dinero a cambio de entregar la licencia de conducir», manifestó y agregó, «no voy a tener la irresponsabilidad de decir algo que no es».

También la concejal rechazó que en esa reunión – que está grabada – se le haya ofrecido al taxista un abogado. «Dijo que él tiene un abogado y que su abogado le había dicho que tenía que salir públicamente», agregó Landivar.

«Él taxista le pone los nombres a los funcionarios: hay dos funcionarios que los nombra con nombre y apellido. Hay un funcionario que nombra con nombre y apellido que dice que dice que le ofreció dinero y hay un tercer funcionario, que no quiere dar el nombre, y dice que no lo va a dar pero dice que es el que trabaja con está red de venta ilegal de carnet de conducir», sostuvo.

Las acciones

Mercedes Landivar explicó cuáles fueron las acciones que tomaron en la jornada de este viernes al ver que el hecho escalaba. Además sostiene que fue muy importante contar con la grabación.

La concejal dijo que estuvieron en la sede de la Fiscalía para dar testimonio, fueron recibidos por Urlezaga, hicieron una presentación, tomaron vista de la causa y realizaron la declaración testimonial y adjuntar la grabación.

«Nosotros contamos con este audio hace un par de meses, y no hicimos ninguna utilización política», dijo Landivar.

Reflexionó, «creo que queda a las claras que nosotros no hacemos utilización política, nosotros no utilizamos este audio, nosotros podríamos haber hecho circular por toda la ciudad. Lo que se habla, lo que dice este señor es gravísimo y esto lo tendrá que comprobar la Justicia porque tal vez no sea así y para esos somos respetuosos de las facultades y competencias que tiene el fuero judicial».

Landivar destacó y celebró haber contado con el audio porque sino estarían en condición de «indefensa» por las acusaciones «sin escrúpulos» de Hilario Galli.

«Se van a tener que dar las explicaciones correspondientes, hemos actuado de una manera responsable y con la tranquilidad de que nosotros no obligamos a nadie a hacer nada, no intimidamos a nadie, no tenemos nada que ocultar», cerró.

