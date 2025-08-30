Adelqui Acio Villarruel «Tuly» (Q.E.P.D.)

Necrológicas
Por En Linea Noticias 0

Adelqui Acio Villarruel «Tuly» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día  30   de   Agosto  de 2025 a los  88  años de edad.
Sus hijos: María Elsa, Mónica y Jorge.

Sus hijos políticos, nietos  y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento » «

RESPONSO: Capilla Ardiente

INHUMACIÓN: 

DÍA Y HORA: 

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Lourdes.

Lugar de nacimiento: Santo Domingo, Santa Fé.

Actividad que desarrollaba: Jubilado.

Podría interesarte Más del autor
Deja una respuesta

Su dirección de correo electrónico no será publicada.

error: Content is protected !!