Adelqui Acio Villarruel «Tuly» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 30 de Agosto de 2025 a los 88 años de edad.
Sus hijos: María Elsa, Mónica y Jorge.
Sus hijos políticos, nietos y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento » «
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN:
DÍA Y HORA:
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Lourdes.
Lugar de nacimiento: Santo Domingo, Santa Fé.
Actividad que desarrollaba: Jubilado.