Ángel Miguel Pujadas «Chicho» «Cordero» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 29 de diciembre de 2025, a los 79 años de edad. Su esposa, Maria Haydee Tamame; sus hijos, Miguel Ángel, Sergio y Claudia Pujadas; sus hijas políticas; nietos; bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento. No se realiza velatorio. No habrá responso. La cremación se llevará a cabo en el Crematorio Pinos de Paz, con día y hora a confirmar. Servicio adherido a Coopelectric. Vivía en el barrio Alberdi. Nacido en Espigas. Actividad que desarrollaba: transportista jubilado.