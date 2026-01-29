Anneris Rut Delasay (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 29 de enero de 2026 a los 89 años de edad. Su hijo Lisandro Torrisi. Sus hermanas Elda e Ivonne Delasay. Sus sobrinos Gabriela, Martin, Juan Bautista Brasesco y Juan Bautista Galos. Sus sobrinos políticos. Sus sobrinos nietos. Sus primos. Sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Velatorio: España 2942, Departamento “D”. El velatorio comienza a las 12 horas. Responso: Capilla Ardiente. Inhumación: Cementerio Loma de Paz. Día y hora: viernes 30 de enero a las 11:30 horas. Servicio adherido a Copelectric. Vecina del Barrio Mariano Moreno. Nacida en Casbas. Docente jubilada, conductora de radio y escritora.