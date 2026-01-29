Pesar por el fallecimiento de Anneris Rut Delasay

La escritora y conductora radial Anneris Delasay murió este jueves a los 89 años. La noticia del fallecimiento causó profundo dolor en distintos ámbitos de la comunidad de Olavarría donde Anneris dejó una profunda huella.

Anneris, entre tantas otras incursiones en la vida de Olavarría, fue parte de los inicios de Lu32, donde se inició como administrativa y más luego su voz fue representativa de aquella emisora.

En Línea Noticias acompaña a familiares y amigos de Anneris en este difícil momento.