Incendio en un predio de Villa Aurora movilizó a los vecinos

Un incendio de pastizales se registró anoche en el barrio Villa Aurora, afectando la totalidad de una manzana ubicada en el sector de la calle Las Margaritas, entre Las Heras y Buchardo.

A pesar de que el fuego se extendió sobre un terreno descampado, la magnitud de las llamas generó preocupación en los alrededores. Ante el avance del foco ígneo, los propios vecinos de la zona utilizaron agua para mojar los postes de energía eléctrica, con el objetivo de evitar daños en el tendido y posibles caídas de las estructuras a causa del calor. Con información e imagenes suministrada por los propios vecinos. Al momento del envio no habia concurrido Bomberos.