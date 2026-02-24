Carmen Angela Rossini vda Kriger (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 23 de febrero de 2026 a los 91 años de edad. Carmen Angela Rossini vda Kriger era jubilada, pensionada y vecina del barrio Pueblo Nuevo. Su hijo es Ricardo Antonio Kriger, su hija política Elba Leonor Gonzalez y su nieta Camila Antonella Kriger.

No se realiza velatorio. El responso se llevará a cabo en la Capilla Ardiente en día y hora a confirmar. Los restos serán inhumados en el Crematorio Pinos de Paz. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.