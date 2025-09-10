Dina Miglorini Poli viuda de Borelli (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 10 de Septiembre de 2025 a los 94 años de edad.
Sus hijos. Sus nietos. Sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.
SIN VELATORIO. SIN RESPONSO.
INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio San Vicente.
Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.