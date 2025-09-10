Dina Miglorini Poli viuda de Borelli (Q.E.P.D.)

DINA MIGLIORINI POLI viuda de BORELLI (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de Septiembre de 2025 a los 94 años de edad.

Sus hijos. Sus nietos. Sus bisnietos y demás deudos participan su fallecimiento.

SIN VELATORIO. SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio San Vicente.

Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.