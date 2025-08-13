Elida Esther Beltramella viuda de Bustamante (Q.E.P.D.)
ELIDA ESTHER BELTRAMELLA viuda de BUSTAMANTE (Q.E.P.D.)
Falleció en Sierras Bayas el día 13 de Agosto de 2025 a los 84 años de edad.
Sus hijas Griselda y Esther Bustamante. Sus hijos políticos Nuncio Naselli y Alberto Lo Balbo. Sus nietas Florencia, Lucia, Agustina y Josefina. Su bisnieto Simon y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: Sala velatoria de Sierras Bayas. El velatorio comienza a las 13 horas y finaliza a las 15 horas.
RESPONSO: Capilla Ardiente.
CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz.
DÍA Y HORA: A confirmar.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecina de Sierras Bayas.
Lugar de nacimiento: Nacida en Olavarría.
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.