Elida Esther Beltramella viuda de Bustamante (Q.E.P.D.)

Necrológicas
ELIDA ESTHER BELTRAMELLA viuda de BUSTAMANTE (Q.E.P.D.)

Falleció en Sierras Bayas el día 13 de Agosto de 2025 a los 84 años de edad.

Sus hijas Griselda y Esther  Bustamante. Sus hijos políticos Nuncio Naselli y Alberto Lo Balbo. Sus nietas Florencia, Lucia, Agustina y Josefina. Su bisnieto Simon y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: Sala velatoria de Sierras Bayas. El velatorio comienza a las 13 horas y finaliza a las 15 horas.

RESPONSO: Capilla Ardiente.

CREMACIÓN: Crematorio Pinos de Paz. 

DÍA Y HORA: A confirmar.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecina de Sierras Bayas.

Lugar de nacimiento:  Nacida en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada.

