Emilio Neselis (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 10 de mayo de 2026 a los 86 años de edad. Su esposa Maria Marta Guttlein. Sus hijos Nelson, Diego, Cristian, Vanessa y Romina Neselis. Sus hijos políticos Monica Ledesma, Viviana Saracho, Patricia Cardozo, Jose Ventura y Damian Rey. Sus nietos Nicolas, Romina, Camila, Leandro, Luciano, Lautaro, Emilia, Julieta y Ciro. Sus nietos políticos. Su bisnieta Helena. Sus hermanos. Sus hermanos políticos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento “C”. El velatorio comienza hoy a las 17:00 horas, cierra a las 0:00 y reabre el lunes 11 a las 8:00 horas. Responso: Capilla Ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el lunes 11 de mayo a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.