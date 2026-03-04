Hugo Daniel Cerioni «Corcho» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 2 de marzo de 2026 a los 39 años de edad. Su esposa Eugenia Rosas; sus hijas Mía y Agustina; su padre Rubén Daniel; sus hermanos; sus hermanos políticos; sus sobrinos; sus amigos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, Departamento “C”, y se realizará responso en la Capilla Ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el miércoles 4 de marzo a las 13:30 horas. Vecino de Bice. Nacido en Olavarría. Empleado de la Construcción.