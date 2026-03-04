Más de 170 salidas marcaron la actividad de Bomberos de Olavarría en febrero

Bomberos Voluntarios de Olavarría cerró el mes de febrero con un total de 173 salidas y servicios. Al igual que en enero, los incendios forestales y de pastizales volvieron a ocupar un lugar central dentro de las intervenciones.

A esto también se sumaron los incendios estructurales, siendo más de 90 salidas las relacionadas a incendios.

El informe estadístico también detalla salidas por:

Auxilios y asistencias.

Accidentes vehiculares.

Colaboraciones con otras instituciones.

Guardias preventivas y servicios especiales.

Intervenciones por cuestiones eléctricas y otras emergencias.

Si bien febrero mostró una leve disminución respecto al mes de enero —que había superado las 260 intervenciones—, el nivel de trabajo continuó siendo elevado.

Es en este sentido que desde la institución queremos destacar nuevamente el compromiso del personal, que sostuvo guardias permanentes y respondió de manera inmediata a cada emergencia.