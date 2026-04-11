Juana Simón viuda de Kessler (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el 10 de abril de 2026 a los 90 años de edad. Había nacido en Colonia Hinojo y era vecina de Colonia San Miguel, donde se encontraba jubilada y pensionada.

Sus hijas Claudia y Liliana; sus hijos políticos Miguel y Sergio; sus nietos Pamela, Ezequiel, Cristian y Agostina, junto a los demás deudos, participan su fallecimiento.

Sus restos son velados en la Sala «A» de la localidad de Sierras Bayas este sábado 11 de abril, en el horario de 09:00 a 11:30. Tras el responso en la Capilla Ardiente, serán inhumados a las 11:30 en el Cementerio Municipal de Colonia San Miguel.

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