Julio Reynol Marchioni (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de Agosto de 2025 a los 90 años de edad.

Sus hijos Viviana, Mariano y Valeria Marchioni. Sus hijos politicos César y Mauricio. Sus nietos Ailin, Valentin, Benjamin, Catalina, Laureano, Jimena, Santiago, Simon. Sus bisnietos. Sus sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «D». La sala cierra a las 0:00 horas y reabre a las 8:00 horas.

SIN RESPONSO.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Miércoles 27 de Agosto a las 11:30 horas.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecino de Barrio Luján.

Lugar de nacimiento: Nacido en Olavarría.

Actividad que desarrollaba: Docente Jubilado de la ex ENET Nº 1.