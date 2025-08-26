Dos motociclistas heridos tras un choque de motos

Dos motociclistas resultaron heridos esta tarde tras protagonizar un accidente de tránsito en la intersección de las calles República del Líbano y 17. El hecho involucró a dos motos y ambos conductores debieron ser trasladados al hospital local.

El siniestro ocurrió en circunstancias que aún son materia de investigación, cuando una motocicleta marca Kikai, conducida por un joven de 19 años, colisionó con una moto marca Mondial, al mando de una mujer de 33 años.

A raíz del impacto, personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría se hizo presente en el lugar tras un llamado al sistema de emergencias 911. Una ambulancia del servicio TSA, quien personal médico asistió a los heridos y procedió a su traslado al nosocomio municipal.

Según informaron fuentes policiales, la conductora de la moto Mondial sufrió una lesión en su mano izquierda, mientras que el joven que manejaba la Kikai resultó con una herida en su rodilla derecha.

En el lugar del hecho se dispuso la preservación de la escena para la realización de las pericias correspondientes. Ambos vehículos fueron recogidos y las actuaciones, caratuladas como «Lesiones Culposas», fueron remitidas a la Comisaría Primera por razones de jurisdicción. Interviene en el caso la UFI N° 04.