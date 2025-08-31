María Carlina Pereyra de Acosta (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 31 de Agosto de 2025 a los 73 años de edad.

Su esposo Isidro Acosta. Sus hijos Antonio, Alejandro y Marcela Acosta. Sus hijos políticos Nestor, Silvina y Marina. Sus nietos Micaela, Macarena, Antonella, Rocio, Sebastian y Victoria. Su hermana Rosa Paz y demás deudos participan su fallecimiento.

VELATORIO: España 2942, Departamento «C».

RESPONSO: Capilla Ardiente.

INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.

DÍA Y HORA: Lunes 1 de Septiembre a las 14:30 horas.

SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC

Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio Provincias Unidas.

Lugar de nacimiento: Nacida en Santiago del Estero.

Actividad que desarrollaba: Jubilada.