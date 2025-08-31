María Carlina Pereyra de Acosta (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 31 de Agosto de 2025 a los 73 años de edad.
Su esposo Isidro Acosta. Sus hijos Antonio, Alejandro y Marcela Acosta. Sus hijos políticos Nestor, Silvina y Marina. Sus nietos Micaela, Macarena, Antonella, Rocio, Sebastian y Victoria. Su hermana Rosa Paz y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «C».
RESPONSO: Capilla Ardiente.
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz.
DÍA Y HORA: Lunes 1 de Septiembre a las 14:30 horas.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Vecina de Barrio Provincias Unidas.
Lugar de nacimiento: Nacida en Santiago del Estero.
Actividad que desarrollaba: Jubilada.