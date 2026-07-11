Maria Haydee Aguiar Vda de Martinez (Marieta) (Q.E.P.D)

Falleció en Olavarría el día 10 de julio de 2026 a los 87 años de edad. Sus hijas: Silvia y Monica. Sus hijos políticos: Jose Alberto y Adolfo. Sus nietos: Maria Soledad, Monica Mabel, Pablo Alfredo, Antonella, Piero, Sofía y Francisco. Sus nietos políticos. Sus bisnietos: Jazmin, Fermin, Amy y Luma. Su hermana: Amanda Elena. Sus familiares y amigos participan en su fallecimiento.

El velatorio se realizará en España 2942, Departamento «B», comenzando el sábado 11 de julio a las 8:30 horas y finalizando a las 12:00 horas. Se realizará un responso en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Municipal el martes 14 de julio a las 10:30 horas. El servicio está adherido a Coopelectric. Era vecina del Barrio Ceco 1, nacida en Azul, y se encontraba jubilada y pensionada.