NÉSTOR ANÍBAL BARRERA “CHIQUÍN” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 4 de enero de 2026 a los 90 años de edad. Sus hijos Elsa, Marcela y Marcos; sus hijos políticos Abel y César; sus nietos Leonel, Abby y Luba; y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos son velados en España 2942, Departamento “F”, habilitado de 8:30 a 15 horas. El responso se realizará en la capilla ardiente. La cremación tendrá lugar en el Crematorio Pinos de Paz, con día y horario a confirmar. Servicio adherido a Copelectric. Vecino de San Vicente. Nacido en Tandil. Jubilado.