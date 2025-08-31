Olinda María Gogorza viuda de Oliván «Pocha» (Q.E.P.D.)
OLINDA MARÍA GOGORZA VIUDA DE OLIVÁN «POCHA» (Q.E.P.D.)
Falleció en Olavarría el día 30 de Agosto de 2025 a los 86 años de edad.
Su hijo Walter Fabián Oliván (A); su hermana y demás deudos participan su fallecimiento.
VELATORIO: España 2942, Departamento «D «. Domingo 31/08 de 07:30 a 10:30 Hs.
RESPONSO: Capilla Ardiente
INHUMACIÓN: Cementerio Loma de Paz
DÍA Y HORA: Domingo 31/08 a las 10:30 Hs.
SERVICIO ADHERIDO A COOPELECTRIC
Barrio en el que vivía: Amparo Castro
Lugar de nacimiento: Olavarría
Actividad que desarrollaba: Jubilada y Pensionada